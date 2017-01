2017 sind im Naturpark Altmühltal die Dinos los: Im neuen Dinopark Altmühltal, in den Fossiliensteinbrüchen und -Museen, aber auch auf Themenwegen und bei Aktionstagen dreht sich alles um die Urzeit. „Fossilien, Geologie und Erdgeschichte“ heißt das Thema, das in der Urlaubsregion mitten in Bayern umgesetzt wird.