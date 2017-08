Antikes Mittelmeer: Kreuzfahrt entlang archäologischer Schätze

Diese Kreuzfahrt steht ganz im Sinne von antiken Ausgrabungen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Start Ihrer Reise ist in der Lagunenstadt Venedig. Als erstes laufen Sie dann das italienische Städtchen Otranto an. Sie machen einen kurzen Stopp in Griechenland, um dort Argostoli, die Hauptstadt der Insel Kefalonia, zu besuchen. Weiter geht es zu den Inseln Sizilien und Malta: geschichts-und kulturinteressierte Gäste kommen hier in den Genuss von vielen Sehenswürdigkeiten!

Die italienische Hafenstadt Castellammare di Stabia, an der Stelle des antiken Stabiae gelegen, ist der perfekte Ausgangspunkt, um die antike Stadt Pompeji am Fuße des Vesuvs zu besichtigen! Bevor die Reise endet, besuchen Sie noch Brindisi mit seinen archäologischen Ausgrabungsstätten.

Die Berlin ist ein kleines Schiff der klassischen Kreuzfahrt - an Bord erwartet Sie persönlicher und deutschsprachiger Service. Für Gäste des eher kleineren und wendigen Schiffes, welches maximal 412 Passagiere beherbergt, gibt es abseits befahrener Routen viel Neuland zu entdecken, denn die Berlin kann dank ihrer überschaubaren Größe auch kleinere Häfen anlaufen. Das Schiff verfügt über zwei Restaurants, die gemütliche Yacht Club Bar, die großzügige Sirocco-Lounge und die neue Berlin-Lounge am Sonnendeck, einen kleinen Außenpool, Fitnessgeräte, einen Saunabereich und die große Bibliothek.

