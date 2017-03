Die zahlreichen Qualitäts- und Premiumwanderwege im Thüringer Wald, darunter der Rennsteig als ältester und bekanntester Fernwanderweg, lassen die Magie und Romantik eines der ursprünglichsten deutschen Mittelgebirges spüren. Endlose Wäldern, hohe Gipfeln, steile Felsen, abgründige Tälern, weite Hochflächen und mächtige Talsperren - bei diesem Mix an Möglichkeiten kommen auch Pedalritter bestens auf ihre Kosten - egal ob nun sportlich ambitioniert oder einfach als Genussradler unterwegs. In der Wintersaison verwandelt sich der Thüringer Wald in ein Wintersport-Paradies. Auf Mitteleuropas längstem Fernskiwanderweg, der sich zwischen Ascherbrück und Brennersgrün auf 141 Kilometern Länge erstreckt, tummeln sich dann Langläufer und Winterwanderer.

Thüringer Wald Natur erleben

Der Thüringer Wald verbindet gleich drei bedeutende Nationalen Naturlandschaften: den Naturpark Thüringer Wald mit seinen dichten Baumbeständen, das UNESCO Biosphärenreservat Thüringer Wald als eines der ältesten Reservate Deutschlands und den Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale - das „Land des Blauen Goldes“. Ob Paddeln auf der Werra, Radeln durch idyllische Dörfer, Wandern im „Urwald“ oder Erholen im Wald - die vielseitigen Naturlandschaften laden zu jeder Jahres- und Tageszeit ein. Belohnt wird man mit blühenden Bergwiesen, frischer Waldluft an heißen Sommertagen, herrlichen Panorama-Weitblicken ins Land, leuchtenden Herbstfarben der Bäume und verschneite „Zauberwälder“.

Thüringer Wald Kultur genießen

Der Thüringer Wald bietet eine eindrucksvolle Kulisse für Kunst und Kulturschätze. Kontrastreicher könnten Tradition und Fortschritt, Klassik und Moderne kaum aufeinandertreffen. Und doch verschmelzen unberührte Natur und berauschende Feste, ursprüngliches Handwerk und moderne Kunst zu einem harmonischen Ganzen.

Sagenumwobene Schlösser und stolze Burgen, Deutschlands größtes Weltmusikfestival in Rudolstadt oder anspruchsvolle Unterhaltung im Meininger Theater bieten Kulturvielfalt auf hohem Niveau.

Dazu gesellen sich bunte Bauern-, Weihnachts- und Handwerkermärkte, liebevoll restaurierte historische Stadtkerne, spätmittelalterliche Innenstadtfassaden und Traditionshandwerk zum Erleben und Mitmachen. Die seit 1999 zum UNESCO Weltkulturerbe gehörende Wartburg ist Besuchermagnet für Gäste aus der ganzen Welt. Herrschaftlich thront die über 900-jährige Festung über der Stadt Eisenach.

Wir laden Sie zu einer Entdeckerreise entlang des Rennsteigs ein und würden uns freuen Sie bald als Gast begrüßen zu dürfen.





Weitere Informationen:

Regionalverbund Thüringer Wald e.V.

Bahnhofstr. 4-8 (Haus der Wirtschaft)

98527 Suhl

Tel.: 03681 / 35305-16

Fax: 03681 / 35305-6

Weitere Details unter www.thueringer-wald.com