München. Individuelle Anpassung von Skischuhen ist mittlerweile Standard - viele Hersteller erwärmen dazu die Schuhe. Auf der

Sportartikelmesse Ispo in München (5. bis 8. Februar) haben jetzt mehrere Unternehmen Scanner für die Füße vorgestellt.

Einer der Vorreiter ist dabei Fischer Sports. Dabei wird laut einer Sprecherin in einem ersten Schritt der Fuß in 3-D gescannt. Ein Computer macht dem Händler danach aus einer großen Datenbank Vorschläge für den passenden Schuh - und zeigt gleichzeitig an, wo es bei diesem eventuell noch zu viel Luft oder Druckstellen geben könnte.

Diese entsprechenden Bereiche am Schuh lassen sich dann entweder nur punktuell anpassen. Oder der Schuh wird mit der bereits vor einigen Jahren eingeführten Vacuum-Fit-Technik komplett angepasst.

Vom Messeveranstalter hat Fischer dafür in diesem Jahr einen Gold Award erhalten. Ebenfalls ausgezeichnet wurde Bootdoc für ein ähnliches Produkt - den Vandra 3D-Fußscanner.

dpa