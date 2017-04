Eurowings fliegt ab Juni zwischen München und Weeze

Neue innerdeutsche Flugverbindung zwischen Bayern und Nordrhein-Westfalen: Eurowings fliegt ab 14. Juni sechsmal wöchentlich zwischen München und Weeze. Ab 19. Juni wird die Strecke montags bis freitags dann sogar zweimal täglich geflogen, wie Eurowings mitteilt.

Neue Flugverbindung über Warschau nach Kaliningrad

Besucher der Region Kaliningrad bekommen eine weitere Anreisemöglichkeit. Die polnische Fluggesellschaft LOT nimmt das frühere Königsberg im Juni nach einer dreijährigen Pause wieder in ihren Streckenplan auf. Das sagte ein Sprecher der Fluggesellschaft in Frankfurt. Die Verbindung mit einer Flugzeit von 65 Minuten wird fünfmal wöchentlich von und nach Warschau angeboten. Zubringerflüge nach Warschau gibt es ab Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Wien, Zürich und Genf. Kaliningrad ist die größte Stadt im früheren Ostpreußen und gehört heute zu Russland. Viele Besucher der Region reisen mit Umsteigen in Russland dorthin.

"Mallorca-Shuttle": Niki gibt Winterflüge zur Buchung frei

Die Fluggesellschaft Niki hat den Flugplan für den Winter 2017/18 zur Buchung freigegeben. In Richtung Palma werde es pro Woche 145 Verbindungen ab Deutschland, Österreich und der Schweiz geben, kündigte die Airline an. Man sehe sich daher als neuer "Mallorca-Shuttle". Niki hatte die meisten Ferienflüge in Richtung Süden von Air Berlin übernommen. Niki ist eine Tochter von Air Berlin und Etihad Airways und soll in einem Bündnis mit dem Ferienflieger Tuifly aufgehen.

Neue Direktflüge ab Oslo in den Norden Norwegens

Norwegen-Urlauber kommen künftig besser von der Hauptstadt Oslo in den Norden des Landes: Die Fluggesellschaft Widerøe bietet fünf neue Direktverbindungen an, teilte Visit Norway mit. Angeflogen werden Svolvær und Leknes auf den Lofoten sowie Stokmarknes auf den Vesteralen sowie Mosjøen und Mo i Rana an der Helgelandküste. Die Flüge stehen mit Ausnahme der Sommerverbindung nach Stokmarknes drei- bis fünfmal pro Woche im Flugplan.

