Berlin. Die Kreuzfahrtreederei Norwegian Cruise Line hat 2016 ein All-inclusive-Konzept für ihre Gäste aus deutschsprachigen Ländern eingeführt. Nicht zuletzt dadurch sind die Buchungen nach oben gegangen.

Für das Jahr 2016 spricht Europa-Geschäftsführer Christian Böll auf der

Reisemesse ITB (8. bis 12. März) in Berlin von einem zweistelligen Passagier- und Umsatzwachstum in Deutschland. In diesem Sommer seien die geplanten Fahrten der "Norwegian Jade" von Hamburg aus die flottenweit am besten gebuchten Fahrten. Und das All-inclusive-Angebot soll ausgeweitet werden: Als weitere Länder sind Frankreich und Luxemburg dazugekommen. Ab April gilt es auch auf der "Pride of America", die das ganze Jahr über rund um Hawaii fährt.

Deutschen Gästen gibt die Reederei zudem nun eine Sprachgarantie. So wird es auf den Schiffen deutsche Menükarten geben, deutschsprachiges Tagesprogramm, mindestens ein deutsches Fernsehprogramm, einen deutschsprachigen Gästeservice und deutschsprachige Landausflüge.

dpa