Berlin. Die Lage in Gabun hat sich dem Auswärtigen Amt zufolge wieder beruhigt. Die Behörde hatte am Freitag (2. September) nach der Verkündung der Wahlergebnisse in Gabun zunächst von allen nicht erforderlichen Reisen in das Land abgeraten, weil es zu Unruhen gekommen war.

Doch das öffentliche Leben in der Hauptstadt Libreville habe sich wieder beruhigt, heißt es nun im aktuellen Reise- und Sicherheitshinweis. Das Auswärtige Amt rät aber, sich umsichtig im Land zu bewegen, Menschenansammlungen zu meiden und den Anweisungen der Sicherheitskräfte Folge zu leisten.

Für Touristen aus Deutschland ist Gabun ein sehr exotisches Ziel. Manche Spezialreiseveranstalter für Afrika haben das Land allerdings im Programm, unter anderem mit Touren zu freilebenden Gorillas.

dpa