Palma. Der Strand Es Trenc auf Mallorca wird zu einem Naturschutzgebiet. Das hat das Balearen-Parlamant beschlossen, berichtet die "Mallorca Zeitung". So soll die Zahl der Parkplätze auf 1500 beschränkt werden, das sind rund 500 weniger als bisher.

Wann die Änderungen in Kraft treten, sei noch offen. Erst kürzlich war beschlossen worden, dass die gemauerten Strandbuden abgerissen werden. Sie sollen durch Buden ersetzt werden, die sich nach Saisonende wieder abbauen lassen. Der Abriss der "Chiringuitos" soll dazu beitragen, den Strand von Es Trenc an der Südküste der Insel wieder ansehnlicher zu gestalten.

Der Naturstrand mit seinen dahinter liegenden Dünen wurde in den vergangenen Jahren vernachlässigt. Dass aus dem Küstenabschnitt nun ein Naturschutzgebiet wird, sei ein Meilenstein in der balearischen Naturschutzpolitik, so die "Mallorca Zeitung".

dpa