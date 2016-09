Ankara. Wer Ende Oktober in die Türkei fliegen will, sollte unbedingt die aufgeführte Abflugzeit auf seinem Ticket überprüfen. Eventuell ist die Angabe nicht mehr aktuell: Denn das Land behält künftig dauerhaft die Sommerzeit bei, während in Europa alle auf Winterzeit wechseln.

Hierzulande werden traditionell alle Uhren in der Nacht zum 30. Oktober um eine Stunde zurückgestellt. Die Entscheidung der türkischen Regierung könnte Auswirkungen auf den Flugverkehr haben, informiert der ADAC. Passagiere sollten beim Veranstalter oder der Airline nachfragen, welche Abflugzeit gilt.

Welche Auswirkungen hat die dauerhafte Sommerzeit in der Türkei? Das führt dazu, dass von Ende Oktober bis Ende März die Türkei Deutschland nun zwei Stunden voraus ist. Im Sommerhalbjahr - von Ende März bis Ende Oktober - bleibt der Zeitunterschied bei einer Stunde.

dpa