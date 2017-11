Mehr Flüge und stabile Türkei-Preise bei Öger Tours

Hamburg. Öger Tours bietet im Sommer 2018 rund 20 Prozent mehr Flüge in die Türkei an als zuletzt. Die Pauschalpreise für Urlaub in dem Land bleiben außerdem stabil, wie der Reiseveranstalter anlässlich der Vorstellung seines Sommerprogramms 2018 mitteilte.

Neue Vollcharterverbindungen nach Antalya gibt es unter anderem von Berlin-Schönefeld aus. Im Türkei-Katalog weist Öger Tours bestimmte Hotels nun als "klein & familiär" aus. Es handele sich hierbei um oft inhabergeführte Häuser mit Lokalkolorit für Individualisten, die sich in großen Resorts nicht wohlfühlen und gerne auch außerhalb des Hotels essen gehen. Insgesamt hat Öger Tours 23 Hotels in der Türkei neu im Angebot.

Erhöht wird auch das Flugangebot nach Ägypten - das Land habe sich 2017 als Urlaubsziel gut entwickelt und deutlich mehr Gäste angelockt als im Jahr zuvor. Der Veranstalter Öger Tours gehört zu Thomas Cook.

dpa