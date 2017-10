Neues von Thomas Cook: Fokus auf Familien und höhere Preise

Valletta. Thomas Cook mit seinen Marken Thomas Cook Signature und Neckermann Reisen hat das Programm für den Urlaubssommer 2018 vorgestellt. Das sind die wichtigsten Neuigkeiten:

- Preise: Pauschalurlaub in Spanien und Griechenland wird im Durchschnitt noch einmal 4 Prozent teurer. In Italien und Österreich steigen die Preise im Schnitt um 3 Prozent, in Deutschland und Kroatien um 2 Prozent. Stabil bleiben die Preise für die Türkei, Ägypten und Tunesien.

Auf Kreta geht für Thomas Cook ein neues Sunconnect-Resort an den Start. Zur Bildergalerie

- Fokus auf Familien: Familien, die mit mindestens einem Kind unter 15 Jahren mit Neckermann und dem konzerneigenen Ferienflieger Condor verreisen, können die Sitzplätze vorab kostenlos reservieren und erhalten jeweils einen kostenlosen Snack und Getränke an Bord. Das gilt für alle Reiseziele auf der Kurz- und Mittelstrecke. Eine vierköpfige Familie soll auf diese Weise bis zu 120 Euro sparen. Das sei eine Reaktion auf vielfachen Kundenwunsch gewesen, so der Veranstalter. Der Katalog "Familienferien" wurde außerdem neu konzipiert. Eltern sollen zum Beispiel durch neue Kennzeichnungen schneller erkennen, welcher Betreuungsumfang geboten wird.

- Eigene Hotels: Zum Sommer 2018 erweitert Thomas Cook Hotels & Resorts sein Angebot um 21 neue eigene Häuser. Zwei Sunconnect-Resorts öffnen auf Kreta und Zypern, vier Smartline-Hotels in Chalkidiki und Portugal sowie auf Kreta und Ibiza, fünf Sentido-Hotels kommen ebenfalls hinzu, davon zwei in Portugal und jeweils eines in Chalkidiki, auf Sardinien und an der Costa del Sol. Kos bekommt ein neues Hotel der Marke Sunprime nur für Erwachsene. Das dritte Haus der Marke Casa Cook öffnet auf Kreta. Im Angebot befinden sich nun auch die acht Aldiana-Ferienanlagen. Thomas Cook war vor kurzem wieder bei dem Anbieter für Cluburlaub eingestiegen.

- Ausbau in Griechenland: Hellas boomt, und das soll auch im Sommer 2018 so sein: Allein auf Kreta bietet Thomas Cook dann insgesamt 22 neue Hotels an. Neu ist zudem ein wöchentlicher Condor-Flug nach Sitia im Osten der Insel. Damit soll sich die Transferzeit zu einigen Hotels um bis zu 90 Minuten verkürzen. In Italien und Kroatien sind 81 Hotels neu im Programm. Mehr Flugplätze hat Thomas Cook vor allem nach Italien, aber auch in Richtung Kroatien, Sardinien, Portugal und Marokko im Angebot.

- Wunschzimmer reservieren: Bereits seit August können Gäste von Thomas Cook, Neckermann und Öger Tours ihr Wunschzimmer in vielen Hotels gegen eine Gebühr vorab reservieren. Das Angebot kostet ab 30 Euro pro Zimmer und wird derzeit in 70 Unterkünften angeboten. Im Sommer 2018 sollen es rund 300 Häuser sein, darunter alle Thomas-Cook-eigenen Hotels und Resorts.

