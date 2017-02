Bern. Die rund 1600 Kilometer lange Ferienstraße Grand Tour of Switzerland soll ab dem Frühjahr durchgängig mit Elektroautos befahrbar sein. Von April an wird es laut Schweiz Tourismus rund 200 Ladestationen entlang der Route geben.

Im Juni wird dann die Veranstaltung World Advanced Vehicle Expedition (Wave) auf der Strecke ausgetragen, eine jährliche E-Mobil-Rallye. Die durchgehend beschilderte Grand Tour of Switzerland verbindet seit 2015 fünf Alpenpässe, 22 Seen, 12 Unesco-Welterbestätten und somit die landschaftlichen und kulturellen Höhepunkte in der Schweiz. Angelehnt ist sie an die amerikanische Route 66. Das Angebot wurde von Umweltaktivisten kritisiert, weil es den Straßenverkehr in den Bergen fördere. Die Ausrüstung mit Ladestationen soll nun ein "sauberes Fahrvergnügen" bieten, so Schweiz Tourismus.

dpa