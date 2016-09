Ski-Opening in Schladming mit Deichkind und Alligatoah

Zum Start der Wintersaison treten in Schladming die Band Deichkind und der Rapper Alligatoah auf. Die alljährliche Ski-Opening-Party steigt am 2. Dezember im WM-Park

Planai, meldet die Tourismusvertretung von Schladming. Das Kombiticket für Konzert und Piste kostet 89 Euro (Tel.: 0043/3687/220 42, E-Mail:

office@planai.at).

Kürbisse und Kinderschminken: Halloween im Heide Park Soltau

Der

Heide Park in Soltau feiert an drei Wochenenden im Oktober Halloween - mit Horrorattraktionen, einem Mittelaltermarkt, Fontänenshow und Feuerwerk sowie Kinderschminken und Kürbisschnitzen. Darauf macht Tourismusmarketing Niedersachsen aufmerksam. Die Gruselparty in dem Freizeitpark steigt vom 14. bis 30. Oktober jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag (E-Mail:

info@heide-park.de).

Museum in Rothenburg ob der Tauber zeigt Shitstorms der Reformation

Dass es Shitstorms bereits vor einigen hundert Jahren gab, beweist eine neue Ausstellung im

Reichsstadtmuseum in Rothenburg ob der Tauber. Sie beschäftigt sich vom 2. Oktober 2016 bis 30. September 2017 mit Hasspredigten, Schmähungen und dem Aufruf zum Bildersturm in den Medien der Reformationszeit, erklärt Frankentourismus. Beleuchtet wird die Rolle des gedruckten Wortes und des Buchdrucks während des großen Glaubens- und Kulturkampfes (Tel.: 09861/93 90 43).

