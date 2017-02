Großes Skitouren-Wochenende in Kühtai

Der Wintersportort Kühtai in den Stubaier Alpen in Tirol veranstaltet vom 17. bis 19. März ein großes Skitouren-Wochenende. Besucher können unter Anleitung von Profis die Bergwelt von Kühtai und des Sellraintals auf mehr als 20 Halbtages- und Ganztagestouren erkunden. Nachtskitouren, Technikkurse und Schneeschuhwanderungen gehören ebenfalls zum Programm. Darauf macht

Innsbruck Tourismus aufmerksam. Kühtai liegt westlich von Innsbruck in rund 2020 Metern. Infos gibt es unter Tel.: 0043/512/59850.

Technoseum in Mannheim um Auto-Ausstellung erweitert

Im

Technoseum in Mannheim eröffnet am 16. März ein neuer Ausstellungsbereich, der sich dem Automobilbau widmet. Zu sehen gebe es Fahrzeuge aus dem Nachlass der Kraftfahrzeugpioniere Carl Benz und Felix Wankel sowie skurrile Modelle wie zum Beispiel ein Amphibienfahrzeug, teilte das Museum mit. Besucher können außerdem in einer virtuellen Automanufaktur von 1914 mitarbeiten. Besucher können sich unter Tel.: 0621/42989 oder E-Mail: info@technoseum.de informieren.

Museum auf Schloss Fürstenberg öffnet wieder

Das Museum auf Schloss Fürstenberg mit Deutschlands zweitältester

Porzellanmanufaktur öffnet am 5. März nach umfangreichen Bauarbeiten wieder. Darauf macht das Tourismusmarketing Niedersachsen aufmerksam. Unter anderem wurde die Besucherwerkstatt neu gestaltet. In Fürstenberg an der Weser im Landkreis Holzminden wird bereits seit 1747 Porzellan hergestellt. Tel.: 05271/401161.

