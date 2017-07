Veranstalter Anex Tour stellt erste Winterkataloge vor

Düsseldorf. Der noch junge Reiseveranstalter Anex Tour mit Sitz in Düsseldorf hat seine ersten Winterkataloge vorgestellt. Im Katalog "Der Winter so fern" finden sich Angebote in Thailand, der Dominikanischen Republik und auf Kuba, wie der Veranstalter mitteilt.

In der Dominikanischen Republik hat Anex Tour 47 Hotels im Angebot, auf Kuba sind es 43 Häuser. In Thailand haben Urlauber Auswahl zwischen 81 Hotels im Drei- bis Fünf-Sterne-Bereich.

Nah- und Mittelstreckenziele wie Ägypten, die Türkei sowie Mallorca, Fuerteventura und Gran Canaria stehen im Katalog "Mal eben dem Winter entfliehen". Anex Tour bietet seit diesem Sommer Pauschalreisen an. Der Veranstalter gehört einer niederländischen Holding, das Unternehmen ist auch in anderen Ländern vertreten.

