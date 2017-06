Nicko Cruises erweitert Flussschiffflotte in Portugal

Der Flusskreuzfahrtenanbieter Nicko Cruises baut sein Angebot in Portugal aus. Reisende können in der Saison 2018 an 19 Terminen eine Flussreise auf dem Douro buchen. Der Neuzugang "Douro Prince" mit 46 Betten fährt dabei zusätzlich zur klassischen "MS Douro Cruiser", teilt das Unternehmen mit. Zu den Zielen entlang der Route gehört Porto, außerdem gibt es Ausflüge zum Mateuspalast und in den Pilgerort Lamego. Nach der achttägige Kreuzfahrt können Gäste den Aufenthalt mit Anschlussprogrammen auf Madeira verlängern.

Plantours schickt MS "Rossia" nach Russland

Bei Plantours Kreuzfahrten löst die MS "Rossia" im kommenden Jahr die MS "Andrey Rublev" auf der Wolga ab. Insgesamt stehen 2018 zwölf Flussreisen in Russland auf dem Programm, wie der Veranstalter mitteilt. Die "Rossia" bietet Platz für 224 Gäste.

Auch die Holland America Line steuert Kuba ab

Viele US-Reedereien steuern mittlerweile Kuba an. Ab Dezember 2017 ist auch die Holland America Line dabei. Von Fort Lauderdale aus fährt die MS "Veendam" in Richtung Havanna, teilte die Reederei mit. Im Programm stehen sieben-, elf- und zwölftägige Karibikreisen, die auch in Kuba anlegen. Nicht-amerikanische Unternehmen steuern die Insel schon länger an. US-Reedereien hatte Kuba zunächst nur wenige Genehmigungen erteilt. Erst im Dezember 2014 wurde eine Annäherung der beiden Länder eingeleitet.

dpa