Kassel. Der Deutsche Wanderverband (DWV) hat zehn Routen erstmals als Qualitätswege Wanderbares Deutschland ausgezeichnet. In Nordrhein-Westfalen erhielten Kahler-Asten-Steig, Wisentpfad, Trödelsteinpfad und der Historische Rundweg Siegen-Achenbach die Zertifizierung, teilte der Verband mit.

In Baden-Württemberg wurden Eppinger Linienweg, Paradiestour Krottenbachtal, Paradiestour Unteres Glasbachtal und die Route "Durchs romantische Wildbachtal" prämiert. Auch die Eddys Edersee Erlebnistour in Hessen und der Literaturweg Wolframs-Eschenbach in Bayern sind nun Qualitätswege. Darüber hinaus erhielten 21 Wanderwege eine Nachzertifizierung.

Das Prädikat Qualitätsweg Wanderbares Deutschland vergibt der DWV stets für drei Jahre. Um die Auszeichnung zu erhalten, muss ein Wanderweg kulturell und landschaftlich abwechslungsreich sowie perfekt markiert sein, so der Verband. Auch eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und Rastmöglichkeiten sind wichtig.

dpa