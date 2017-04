Berlin. Urlaub an Nord- oder Ostsee, Wandern in Bayern oder Österreich, Sonne tanken auf Mallorca oder Kreta: So sehen viele Reisen der Deutschen aus. Doch welche Ziele sind weltweit am beliebtesten?

Die meisten machen Urlaub im eigenen Land. Unter den Zielen in Europa und rund ums Mittelmeer liegen Spanien, Italien, Türkei, Österreich und Griechenland vorne - in dieser Reihenfolge. Doch manchen Urlaubern reicht das nicht, sie gönnen sich ab und zu eine Fernreise.

Klarheit herrscht beim meistbesuchten Fernreiseziel der Deutschen: Es sind die USA. Im Jahr 2015 kamen 2,27 Millionen Besucher aus der Bundesrepublik. Im vergangenen Jahr dürften es wegen des starken Dollars etwas weniger gewesen sein, die offiziellen Zahlen liegen noch nicht vor. Doch das ändert nichts an der Spitzenposition: "Die Nummer eins sind ungeschlagen die USA", sagt Torsten Schäfer, Sprecher des Deutschen Reiseverbands (DRV).

Geht man nach Ländern, liegt Thailand mit rund 840 000 Besuchern aus Deutschland auf Platz zwei. Der DRV jedoch vergleicht nicht Länder, sondern Reiseregionen. Und da ist auch die Karibik vorne mit dabei. Wichtige Ziele dort sind die Dominikanische Republik, Kuba und Mexiko mit jeweils deutlich mehr als 200 000 jährlichen Besuchern aus der Bundesrepublik.

Touristische Schwergewichte in Asien sind zudem Indonesien samt Bali mit gut 230 000 Besuchern aus Deutschland sowie China ohne Hongkong mit 650 000 deutschen Gästen (jeweils 2016). Hier zeigt sich aber eine weitere Schwierigkeit: Bei den Einreisen wird oft nicht unterschieden, ob diese zu touristischen oder geschäftlichen Zwecken erfolgen. China als wichtiger Handelspartner Deutschlands dürfte besonders viele Geschäftsreisende in der Bilanz verbuchen. Das gilt zum Beispiel auch für Indien.

Fraglich ist, ob man die Vereinigten Arabischen Emirate als Fernstreckenziel definieren kann. Der DRV tut es nicht. Allein Dubai jedenfalls besuchten 2016 rund 460 000 Gäste aus Deutschland.

In Afrika südlich der Sahara hat vor allem Südafrika zugelegt und verzeichnete im vergangenen Jahr einen neuen Rekord: Insgesamt kamen laut South Africa Tourism 311 832 deutsche Touristen. Die Malediven und Mauritius kommen laut DRV jährlich auf jeweils 100 000 Deutsche. Australien liegt bei insgesamt 200 000 Besuchern aus Deutschland, Brasilien bei 250 000. Insgesamt haben 2016 mehr als 5,5 Millionen Deutsche eine Fernreise bei deutschen Reiseveranstaltern gebucht. Hinzu kamen Reisende, die individuell unterwegs waren.

