Hannover. Im kommenden Winter bieten die großen deutschen Veranstalter wieder Pauschalreisen mit Direktflügen nach Scharm el Scheich in Ägypten an. Das bestätigten Tui, Thomas Cook und Neckermann, FTI und DER Touristik mit den Veranstaltermarken ITS, Jahn Reisen und Travelix.

Die Veranstalter nutzen dabei vor allem die zwei wöchentlichen Flüge der Airline Germania: Zum 31. Oktober startet der Flugbetrieb von München aus, ab dem 7. November ab Düsseldorf. Auch Sun Express will im Winter wieder von Frankfurt in die Stadt auf der Sinai-Halbinsel fliegen.

Die Direktflüge nach Scharm el Scheich waren im November 2015 eingestellt worden. Das deutsche Verkehrsministerium hatte angeordnet, dass Urlauber nur noch mit Handgepäck in den Flieger durften, das übrige Gepäck musste in einer gesonderten Maschine befördert werden. Hintergrund war der Verdacht, dass Terroristen des IS eine russische Passagiermaschine zum Absturz gebracht haben. Deutsche Veranstalter hatten ihre Reiseprogramme in und um Scharm el Scheich daraufhin eingestellt. Die Begründung: Eine solche Maßnahme sei Urlaubern nicht zumutbar. Im Mai hatte das Verkehrsministerium die Einschränkungen schließlich aufgehoben.

