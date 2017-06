Fliegende Mountainbiker in Nürnberg

Im Spätsommer wirbeln 20 Freestyle-Mountainbiker durch die Nürnberger Altstadt. Im Rahmen des

"Red Bull District Ride" zeigen sie beim "Best-Trick-Contest" am 1. September ihre Kunststücke. Nach Angaben der Veranstalter springen sie mit ihren Bikes zum Beispiel von der mittelalterlichen Burgmauer oder stürzen sich vom Rathausbalkon auf einen Sprunghügel. Am 2. September geht es über einen Parcours mit Rampen, Sprungschanzen und Hindernissen durch die Altstadt.

Outdoor-Erlebnisse auf der Leinwand

Unterwasserwelten und Meeresabenteuer können Outdoor-Fans in diesem Sommer in mehreren deutschen Städten erleben - und zwar auf der Leinwand. Die "Int. Ocean Film Tour" ist vom 15. Juni bis 4. September zu Gast in Open-Air-Kinos in Köln, Hamburg, München, Nürnberg, Ludwigsburg, Berlin, Dresden, Warnemünde und Heilbronn. Darauf weist die Zeitschrift

"Outdoor" (Ausgabe 7/2017) hin.

Orgel-Festival in Estland

Beim Internationalen Orgelfestival in Tallinn in Estland treten im Sommer führende Organisten aus der ganzen Welt auf. Die Konzerte finden unter anderem im Konzertsaal des Museums Niguliste und in historischen Kirchen statt. Estlands ältestes Musikfestival beginnt am 4. August und dauert bis zum 13. August, wie das

Fremdenverkehrsamt Visit Estonia mitteilt.

Ausstellungen in Trier zum 200. Geburtstag von Karl Marx

Zum 200. Geburtstag von Karl Marx im kommenden Jahr wird seine Geburtsstadt Trier das Leben des Gesellschaftstheoretikers mit mehreren Ausstellungen beleuchten. Das Rheinische Landesmuseum präsentiert vom 5. Mai bis 21. Oktober 2018 die Ausstellung "Karl Marx 1818-1883. Leben. Werk. Zeit.", wie der Veranstalter mitteilt. Das Stadtmuseum Simeonstift Trier zeigt die Ausstellung "Stationen eines Lebens". Und das Karl-Marx-Haus der Friedrich-Ebert-Stiftung widmet sich vom Mai 2018 an ebenfalls

Marx' Leben und Werk in einer neu konzipierten Dauerausstellung.

dpa