Wurmberg im Harz bietet künftig Flutlicht-Skilaufen

Braunlage. Auf dem Wurmberg im Harz wird in diesem Winter erstmals Skifahren bei Flutlicht nach Einbruch der Dunkelheit angeboten. Auf dem gut 500 Meter langen Walpurgishang dies jeweils mittwochs, freitags und samstags möglich sein. Das kündigte die Wurmberg-Seilbahngesellschaft an.

Wurmberg ist mit 971 Metern der höchste Berg Niedersachsens. Die Skisaison beginnt dort in knapp zwei Monaten. Ziel ist es, den Skibetrieb zumindest auf einigen Pisten noch vor Weihnachten aufzunehmen.

Das Skigebiet am Wurmberg war 2013 für rund zwölf Millionen Euro ausgebaut worden. Damals wurden neue Pisten und Lifte sowie ein künstlicher See für die mehr als 100 neuen Beschneiungsanlagen errichtet. Seither sei die Zahl der Skiläufer stark gestiegen. Im vergangenen Winter kamen rund 250 000 Skisportler auf den Wurmberg, etwa doppelt so viele wie vor dem Ausbau. An Spitzentagen tummelten sich bis zu 4000 Menschen auf den Pisten.

dpa