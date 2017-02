220.000 Besucher: Endspurt beim Eistraum auf dem Leipziger Augustusplatz

Leipzig. Mehr als 220.000 Besucher aus Leipzig und Umgebung hat es bisher auf die Eisbahn am Augustusplatz gezogen. Das erklärte Uwe Preusche, Geschäftsführer der Eventagentur Bergmann, die den Eistraum seit 13. Januar in der Messestadt veranstaltet. „Für die übrigen Wochen wäre natürlich noch einmal das gleiche wünschenswert“. Dafür, dass die Bahn das erste Mal aufgebaut wurde, sei der Veranstalter mit dem bisherigen Zustrom zufrieden.

Die Ferienzeit könnte mithelfen, das selbstgesteckte Ziel noch zu erreichen. Am 23. Februar wird gemeinsam mit dem Grünauer Garnevalsclub Kinderfasching gefeiert. Kostümierte Kinder zahlen dann keinen Eintritt, müssen aber für die Schlittschuhleihe aufkommen. Das schönste Kostüm wird am Ende prämiert. Am Rosensonntag ist ab 18 Uhr eine Karnevalsparty für Erwachsene geplant.

Bis zum 5. März hat der Eistraum noch geöffnet. Fest steht aber schon jetzt: Im kommenden Jahr können Leipziger erneut die Schlittschuhe anschnallen. „So ist es mit der Stadt abgesprochen“, erklärt Bath. „Die Eisbahn wurde speziell für den Brunnen auf dem Augustusplatz angefertigt. Das ist also auch eine gewisse Investition.“ Ein genauer Termin für 2018 steht noch nicht fest. Angedacht sei aber wieder ein Zeitraum im Anschluss an den Weihnachtsmarkt.

Von jhz