Leipzig. Trotz trübem Wochenbeginn können sich die Leipziger nun wieder auch wieder auf Hochsommer freuen. Wie Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montag gegenüber LVZ.de erklärte, erreicht am Mittwoch eine Warmfront aus südwestlicher Richtung die Messestadt. Das Quecksilber wird dadurch wieder gen 25 bis 30 Grad ansteigen. Mindestens bis zum Sonntag soll die nächste Hochsommerphase anhalten, so der DWD-Experten weiter.

Parallel dazu müsse aber auch immer mit Wärmegewittern und Schauern gerechnet werden. „Der Sommer ist in diesem Jahr eben nicht ganz störungsfrei“, so Oehmichen weiter.