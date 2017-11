Arbeiten an der Goethebrücke auf der B2 sorgen für Sperrungen

Leipzig. In der Zeit vom 6. bis 12. November soll das Hängegerüst an der Goethebrücke über der B2 abgebaut werden. Während der Arbeiten wird abwechselnd jeweils ein Fahrstreifen der Bundesstraße gesperrt und der Verkehr über die Mittelüberfahrten geleitet. So wird zunächst die Fahrbahn in Richtung Borna und ab dem 9. November in Richtung Leipzig gesperrt. Der Verkehr verläuft währenddessen in beiden Richtungen im Gegenverkehr. Außerdem sind in dieser Zeit die Abfahrt der B2 in Richtung Goethesteig/ Matzelstraße und die Zufahrt vom Goethesteig auf die B2 in Richtung Leipzig nicht befahrbar. Grund hierfür sind Reparaturarbeiten an den Fahrbahnen.

Vom 13. bis zum 15. November werden dann die Schutzplanken im Bereich der Mittelüberfahrten wieder aufgestellt. Der Verkehr kann dabei in beide Richtungen rollen. Zeitweise kann es zu Reduzierungen der Fahrstreifen kommen.

Der Goethesteig bleibt währenddessen gesperrt. Die Arbeiten an diesem Abschnitt enden voraussichtlich planmäßig am 22. Dezember.

hgw.