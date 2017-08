Rückblick: Fotos von den Entdeckertagen Artenschutz im Zoo Leipzig

Tausende Besucher kamen am 12. und 13. August zu den Entdeckertagen Artenschutz im Zoo Leipzig. Es gab Tierpflegergespräche bei den Schabrackentapiren im Gondwanaland und bei den Menschenaffen im Pongoland, kommentierte Fütterungen im Koala-Haus und am Mähnenwolfgehege, einstündige Zoolotsentouren zum Thema Artenschutz, Mitmach-Stationen vom Futterschneiden bis zum Besucherquiz und viele andere zoologische Highlights. Entdeckertage Artenschutz - Sie haben keine Berechtigung dieses Objekt zu betrachten.

Der Natur auf der Spur: Tierpflegersprechstunden, kommentierte Fütterungen, Zoolotsentouren und Mitmach-Stationen erfreuen am 12. und 13. August 2017 große und kleine Zoobesucher. Zur Bildergalerie

Artenschutz im Zoo Leipzig

Aktuell werden rund 85.000 Tier- und Pflanzenarten auf der Internationalen Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN geführt. Prominente Beispielarten wie die Schuppentiere, die Schneeleoparden oder Nashörner sind innerhalb kürzester Zeit durch Bejagung und Lebensraumzerstörung auf die höchste Bedrohungsstufe „vom Aussterben bedroht“ gesetzt worden.

In den nächsten Jahren werden weitere folgen. Und hier setzen die Entdeckertage Artenschutz an: „Wir möchten unsere Zoobesucher für den Erhalt der Natur und Umwelt sensibilisieren, ihnen symbolisch mit unseren 850 Tierarten die Faszination des Artenreichtums auf unserem Planeten näherbringen und unser Engagement in den zahlreichen Schutz- und Wiederansiedlungsprojekten vorstellen“, fasst Zoodirektor Prof. Jörg Junhold das Anliegen der bevorstehenden Entdeckertage im Abenteuer-Sommer des Zoo Leipzig zusammen.

Als gutes Beispiel, wie Artenschutz funktionieren kann, sei die geglückte Wiederansiedlung des Przewalskipferdes in der Mongolei erwähnt. Ab Ende der 1960er Jahre galt diese Pferdeart in der freien Wildnis als ausgestorben, heute lebt in der Mongolei dank Zoos und wissenschaftlichen Einrichtungen eine stabile Population. Der Zoo Leipzig hat eben da seit dem Jahr 2014 drei Stuten zusammen mit anderen Projektpartnern ausgewildert. Die Stute Rabea hat bereits ein Fohlen zur Welt gebracht. „Das sind sie die guten Nachrichten, die unsere Absicht bestärken, die Bewahrung von Tierarten in ihrem eigentlichen Habitat weiter energisch zu unterstützen und erfolgreich zu gestalten“, so Junhold weiter.

Im Rahmen der Kulissenblicke bei den Przewalskipferden berichteten die Pfleger intensiv über die neuesten Geschehnisse im Rahmen der Auswilderungen. Die Vielfalt des Regenwaldes aus dem Boot heraus entdecken oder bei zusätzlichen Kommentierungen mehr über die Riesenotter und Schabrackentapire erfahren – das alles und noch viel mehr wurde in der Tropenerlebniswelt Gondwanaland geboten. Die Pfleger der Nashörner, der Okapis, der Menschenaffen, von Koala Oobi Ooobi, der Anoas, der Mähnenwölfe und der Flamingolagune luden interessierte Zoobesucher zu einem Austausch über ihre Tiere ein. Die hochbedrohten Schneeleoparden und Roten Pandas , die in der Hochgebirgslandschaft Himalaya ein neues Zuhause gefunden haben, standen ebenfalls im Fokus der Entdeckertage Artenschutz und wurden durch die Pfleger hinsichtlich der Bedrohungsfaktoren im natürlichen Lebensraum vorgestellt.

In Pongoland war der Verein Orang-Utan in Not e.V. zur Gast sein und informierte über die bedrohliche Lage der Menschenaffen und über die Vielschichtigkeit des Palmölanbaus in Indonesien. Die Entdeckertage Artenschutz gestalteten sich zu einem abwechslungsreichen Programm für die gesamte Familie.

Vorgemerkt: Die Entdeckertage Tiere bei Nacht finden am 30. September und 1. Oktober statt!

