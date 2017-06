Leipzig. Es sind noch Tickets da! Wie ARGO Konzerte, der Veranstalter des Leipziger Tourstopps von Coldplay auf ihrer „A Head Full of Dreams“-Tournee, mitteilt, wird es am Einlass der Red Bull Arena noch „wenige Restkarten“ an der Abendkasse geben. Zum Preis von 119 Euro können Kurzentschlossene dann noch Sitzplätze der Preisklasse eins – seitlich, aber nah an der Bühne – abstauben.

Restkarten aus zweiter Hand

Wer nicht das Risiko eingehen will, am Ende doch mit leeren Händen dazustehen, oder lieber einen Stehplatz auf der Innenfläche der Arena ergattern möchte, der muss auf Angebote aus zweiter Hand zurückgreifen.

Auf den einschlägigen Seiten – eBay, schwarzes Brett auf Facebook, etc. – bieten diverse Verkäufer ihre Karten an. Darunter Einzel- und Doppel-Tickets sowie Steh- und Sitzplätze. Die Preise variieren zwischen 80 und 150 Euro und befinden sich damit auf Vorverkaufs-Niveau. Kurzentschlossene von außerhalb sollten sich jedoch zeitnah um eine Möglichkeit zur Übernachtung kümmern: Laut des Vergleichsportals Trivago liegt die Hotelverfügbarkeit in der Messestadt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei lediglich einem Prozent.

Alle Informationen zu Sperrungen, Sicherheit und Zeitplan der Veranstaltung gibt es in unserem Service-Artikel auf lvz.de.

Die „Hypnotised“-App

Besitzer eines Smartphones können vor dem Konzertbesuch die kostenlose App „Coldplay: Hypnotised“ (erhältlich für iOS und Android) herunterladen. Die verspricht, dass es „magisch“ wird („it will sound magical“), wenn man sie startet, sobald der Song „Hypnotised“ gespielt wird.

Fans äußern sich im Internet begeistert, Videoclips zeigen bunte Kreise vor schwarzem Hintergrund, die im Takt auftauchen und wieder vergehen. Vermutlich werden also die Konzertbesucher selbst mit ihren Handys für eine bunte Lichtshow sorgen. Was bedeutet: Je mehr mitmachen, desto beeindruckender ist das Ergebnis.

von CN