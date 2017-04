Leipzig. Nachwuchs im Leipziger Zoo: Amurleopardin Mia hat in der Nacht zu Samstag Zwillinge zur Welt gebracht. Wie Zoodirektor Jörg Junhold am Montag mitteilte, verlief die Geburt ohne Komplikationen, die beiden Babykatzen machen bislang einen gesunden und wohlgenährten Eindruck. Momentan sind die Zwillinge mit ihrer Mutter alleine in der Wurfbox und haben die ersten beiden Tage vor allem mit schlafen und trinken verbracht. Vater Xembalo zeigt sich vorerst alleine im Leopardental.

Laut Direktor Junhold ist der Nachwuchs bei den Amurleoparden enorm wichtig, denn nach Angaben des Zoo-Informationssystems ZIMS wurden in den vergangenen Monaten weltweit nur 25 Jungtiere der vom Aussterben bedrohten Art zur Welt gebracht.

Die Amurtiger-Zwillinge wagen sich mit ihrer Mutter Bella inzwischen aus der Wurfbox. Quelle: Zoo Leipzig

Bei der Geburt von Zwillings-Raubkatzen kann der Zoo inzwischen schon auf eine gewisse Erfahrung blicken: Erst vor wenigen Wochen brachte Amurtigerin Bella Nachwuchs zur Welt. Die beiden Jungtiere haben die kritische Phase inzwischen überstanden und an der Seite ihrer Mutter erste Schritte aus der Wurfbox gewagt. In wenigen Wochen sollen sie auch die Außenanlage der Tiger-Taiga kennenlernen dürfen. Bis Ende April können auf der Internetseite des Zoos noch Namensvorschläge abgegeben werden.

luc

