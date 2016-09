Bei der einstündigen Show zieht eine aus bunt erleuchteten Kunstfiguren bestehende Parade ab jeweils 18 Uhr durch den Familienfreizeitpark vor den Toren Leipzigs. Abgerundet wird das Spektakel durch Feuer- und Lichtjonglage sowie Sternenregen auf dem Schlossplatz.

Die Lichtparade besteht aus sieben übergroßen und illuminierten Fantasiekreaturen im Comicstil sowie einer farbenfrohen Kutsche mit zwei Pferden und einem Westernreiter hoch zu Ross. Gemeinsam repräsentieren sie die acht Themenwelten von BELANTIS und sein Schloss. Zudem verwandeln 1.000 Schwimmlichter den See auf dem 27 Hektar großen Gelände in ein Lichtermeer. Daran können sich die Gäste aktiv beteiligen und ihr eigenes Licht ins Wasser setzen. Stimmungsvolle, epische Musik und eingesprochene Poems sorgen zusätzlich für ein märchenhaftes Ambiente. Für die BELANTIS-Besucher ist die Veranstaltung nach einem abenteuerreichen Tag im Park kostenlos.

„Mit solchen Events wollen wir unseren Gästen noch mehr Abwechslung bieten. Dabei soll nicht nur der Spaß im Mittelpunkt stehen, sondern wir versuchen auch stets, eine künstlerische Note zu kreieren“, beschreibt BELANTIS-Geschäftsführer Erwin Linnenbach den Hintergrund des Projekts. „Es sind beeindruckende Figuren entstanden, sodass unsere Besucher zauberhafte Eindrücke mit nach Hause nehmen werden“, so Linnenbach.

Seine Kollegin Claudia Hoffmann, die die gesamtkünstlerische Verantwortung des Events innehat, freut sich zudem darüber, dass mit der Tierschule Telligmann richtige Filmstars für die Show gewonnen werden konnten: „Die teilnehmenden Pferde sind geschulte Filmtiere, die beispielsweise auch schon beim Kinofilm Der Medicus mitgespielt haben.“

Die zu bewundernden überdimensionierten Fantasiegestalten wurden von den Leipziger Künstlern Christoph Kukla und Robert Rudat entworfen. Mit ihrer mehrjährigen Erfahrung aus dem Theater- und Kunstbereich haben die beiden 35-Jährigen schillernde Kunstobjekte erschaffen und dafür mit einem Traktor, mit Segways, Caddys oder Lastenfahrrädern als Basis gearbeitet. „Wir waren von der Idee von Beginn an total begeistert und uns sofort einig, was den Stil der Figuren betrifft. Das Projekt verschiebt die bisherigen künstlerischen Grenzen von BELANTIS ins Illustrative“, sagt Kukla. Am Rande ihrer Arbeiten in der BELANTIS-Werkstatt kam der Spaß nicht zu kurz, schließlich standen nebenbei „Probefahrten“ mit den über 60 Attraktionen des Parks auf dem Programm. „Alles haben wir uns allerdings nicht getraut“, geben sie lachend zu.

Termine „Dunkelfunkeln – die Lichtparade“

30.09.-02.10. / 07.10.-09.10. / 14.10.–16.10.2016

jeweils ab 18 Uhr

Dauer: 60 Minuten

