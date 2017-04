Leipzig. Es war eine Geburtstagstorte der besonderen Art: Mit einer großen 15 aus Mohrrüben hat Voi Nam im Leipziger Zoo seinen Ehrentag gefeiert. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um mit dem asiatischen Elefanten zu feiern. Auch Zoodirektor Jörg Junhold war dabei, um den Publikumsliebling mit dem markanten Knick im Schwanz zu beglückwünschen.

120 Kilogramm, knapp einen Meter groß: So kam Voi Nam am 5. April 2002 auf die Welt. Damit war der Bulle die erste erfolgreiche Nachzucht in Leipzig seit 1936. An der Schwelle zur Geschlechtsreife musste Voi Nam 2010 den Tierpark vorübergehend verlassen. Bis 2015 lebte er mit anderen Jungbullen in Heidelberg, ehe er zurück in die Messestadt kam. Fast vier Tonnen wiegt Voi Nam heute – und es gibt große Pläne für seine Zukunft.

Bulle soll Zucht vorantreiben

Trotz einer Reihe von Rückschlägen in den vergangenen Jahren will der Zoo an der Zucht von Elefanten festhalten, so Junhold am Mittwoch. Dabei könnte das Geburtstagskind eine wichtige Rolle spielen: Der Zoochef äußerte die Hoffnung, dass Voi Nam dem Tierpark Nachwuchs bescheren könnte.

Er interessiere sich inzwischen schon sehr für die weiblichen Mitglieder der Elefantenherde. Eventuell könnte er sich die heutige sieben Jahre alte Rani als Lieblingselefantin aussuchen. Voi Nam sei ein genetisch sehr wertvoller Bulle für die gesamte europäische Elefantenpopulation. "Wir haben etwas Pech gehabt, was Nachwuchs angeht, jetzt sind wir wieder einmal dran", sagte Junhold.

