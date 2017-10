Goldener Herbst hält am Wochenende in Leipzig Einzug

Leipzig. Windig, trüb, verregnet – nach dem durchwachsenen Wochenende und Sturmtief „Xavier“ hatte sich vielerorts schon der erste Herbst-Blues breitgemacht. Am kommenden Wochenende zeigt sich der Oktober aber noch einmal von seiner schönsten Seite. Ein später Altweibersommer verwöhnt die Leipziger mit Sonnenschein und Temperaturen von über 20 Grad, prognostiziert der Deutschen Wetterdienst (DWD).

„Ende der Woche bewegt sich ein Hochdruckgebiet in unsere Region“, sagte Meteorologe Henry Geyer am Montag gegenüber LVZ.de. Nach 16 Grad am Freitag sollen die Temperaturen am Samstag auf 20 Grad steigen. Am Sonntag könnten noch ein bis zwei Grad mehr drin sein. Auch am Montag bleibt es warm, allerdings werde dann wohl die Bewölkung wieder zunehmen und sich neuer Regen ankündigen.

Die Wetter-Aussichten für Leipzig und die Landkreise



„Es gibt in einigen Modellen auch noch Hoffnung für die neue Woche, aber ein richtig stabiles Hochdruckgebiet haben wir nicht“, bedauert Geyer. Sonnenanbeter sollten das goldene Herbst-Wochenende also für einen Ausflug ins Grüne oder zum (wahrscheinlich) letzten Grillen des Jahres im T-Shirt nutzen.

Bis dahin heißt es durchhalten: Mit Höchsttemperaturen zwischen 13 und 15 Grad, immer wieder leichten Schauern und am Donnerstag auch auffrischendem Wind wird es unter der Woche noch mal ungemütlich.

