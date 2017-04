Leipzig. Das sind ja gute Aussichten: Das lange Mai-Wochenende gestaltet sich wettertechnisch überwiegend freundlich in Leipzig und der Region. „Am Samstag kann es noch einige Schauer geben“, so Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Aber am Sonntag sei das vorbei.

Nach Tagen mit Temperaturen um 10 Grad macht der Sonntag seinem Namen alle Ehre, so dass das Quecksilber am Nachmittag noch schüchtern bis zur 15-Grad-Marke steigen kann. Die Regenpelle bleibt am Haken, Niederschläge sind nicht angesagt. Beste Vorzeichen auch für alle, die das lange Maiwochenende für einen Ausflug nutzen oder die Nacht am Hexenfeuer vertanzen wollen.

Dunkle Wolken können am Montagnachmittag wieder über Leipzig aufziehen. Quelle: ter Vehn

„Die Nacht zu Montag wird sternenklar“, so Ohemichen. Wer nicht am Feuer sitzt, sollte aber seine Jacke dabei haben. Nachtfrost wird es nicht mehr geben, trocken bleibt es auch. Doch mit höchstens fünf Grad ist das Wetter noch weit von einer lauen Mainacht entfernt. Schön nach dem Ausschlafen: Der Montag beginnt sonnig und angenehm bei Temperaturen bis zu 16 Grad. „Es kann auch etwas mehr sein, aber die 20-Grad-Marke werden wir wohl noch nicht erreichen“, so Oehmichen.

Nachmittags wird die Frühlingspracht dann aber von Wolken verdunkelt, die von Westen aufziehen, und dann kann es auch wieder Schauer geben. Die Wochenaussichten bleiben durchwachsen. „Aber nicht mehr so kalt.“

Von Evelyn ter Vehn