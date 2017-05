Leipzig. Helene Fischer gibt ein Zusatzkonzert in Leipzig. Wie der Konzertveranstalter Semmel mitteilte, wird es im Sommer 2018 ein zweites Konzert in der Red-Bull-Arena Leipzig geben. Zuvor legt die 32-Jährige im Herbst das Waldstraßenviertel für eine ganze Woche lahm. An fünf Tagen hintereinander – vom 10. bis zum 15. Oktober – tritt sie in der Arena Leipzig auf. Dieser Live-Tournee schließt sich im Sommer 2018 eine Stadion-Tournee durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an.

Ursprünglich war der Tourauftakt für den 24. Juni 2018 in Leipzig geplant. Wegen der großen Nachfrage tritt die Sängerin nun an zwei Tagen hintereinander in der Red-Bull-Arena auf. Für den 23. Juni wurde ein weiteres Konzert angesetzt.

Der Vorverkauf beginnt am 31. Mai um 9 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf eventim.de.

joka