Leipzig. Fünf Mal hintereinander wird Helene Fischer im Oktober in der Arena Leipzig auftreten. Alle Konzerte sind seit langem ausverkauft. Wer kein Ticket mehr abbekommen hat, braucht allerdings nicht zu verzagen, denn am 24. Juni 2018 kehrt der Schlager-Superstar wieder in die Messestadt zurück – und dieses Mal in die Red Bull Arena.

Das Konzert ist Auftakt zu ihrer Stadion-Tournee im Jahr und soll unter anderem auch die Songs ihres neuen Albums „Helene Fischer“ (ab 12. Mai im Handel) enthalten.

Der Kartenvorverkauf startet am Sonntagvormittag um 10 Uhr im Online-Presale (ab 10 Uhr). Ab Montag sind dann auch in allen üblichen Vorverkaufsstellen Tickets für das Konzert zu haben.

the/mpu