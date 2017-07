Sieben Jahre war Herbert Blomstedt Gewandhauskapellmeister: 1998 beerbte er Kurt Masur, 2005 räumte er das Feld für Riccardo Chailly. Sieben Jahre – das ist nicht viel angesichts der 275 Jahre Gewandhausorchester, der knapp sieben Jahrzehnte, die Herbert Blomstedt an Pulten in aller Welt verbracht hat. Am Dienstag wird er 90.