Im Video: Hier kommt Leipzigs Weihnachtsbaum

Leipzig. Der Leipziger Weihnachtsmarkt wirft seit Donnerstagmorgen seinen Schatten voraus – in Form einer knapp 25 Meter hohen Fichte aus dem Vogtland. Seit 7 Uhr wurde der über Nacht angelieferte Weihnachtsbaum vor dem Alten Rathaus aufgestellt. Dabei war wie in jedem Jahr Zentimeterarbeit nötig.

Mithilfe eines Autokrans der Leipziger Feuerwehr wurde das knapp fünf Tonnen schwere Gehölz aufgerichtet und in die dreieinhalb Meter tiefe Standvorrichtung „eingelocht“. Bei der Anlieferung stellte sich heraus: Der Baum ist sogar noch zwei Meter höher als angenommen – am Dienstag war noch von 23 Metern die Rede gewesen. Zum Vergleich: Den Dresdner Striezelmarkt schmückt in diesem Jahr eine 20 Meter hohe Fichte.

Video vom Aufbau des Weihnachtsbaums:

Als der Leipziger Baum gegen 10 Uhr aufgerichtet war, herrschte bei Beteiligten und Schaulustigen Einigkeit: Der diesjährige Baum ist ein echtes Prachtexemplar, gerade gewachsen, mit vollem Nadelkleid. Geschmückt wird das Gehölz ab Montag mit 300 roten und 300 goldenen Kugeln sowie 3000 LED-Lichtern.

Die diesjährige Weihnachtsfichte stammt vom Gelände der ehemaligen Volksheilstätte Albertsberg, etwa acht Kilometer von Auerbach im Vogtland entfernt. Dort wurde der 80 Jahre alte Baum am Mittwoch gefällt und in der Nacht zum Donnerstag nach Leipzig gebracht. Zum fünften Mal in Folge schmückt damit ein Import den Markt. Auch im Vorjahr kam der Baum aus dem Vogtland. Gut zwei Dutzend angebotene Nadelbäume aus Leipzig waren dem Marktamt schlicht zu klein.

Fans von Glühwein, Kräppelchen und Flammlachs müssen sich allerdings noch etwas gedulden. Eröffnet wird der Weihnachtsmarkt erst am 28. November, er dauert bis zum 23. Dezember. Damit ist der Markt fast eine Woche kürzer als im vergangenen Jahr. Der Grund ist simpel: Gestartet wird in der Messestadt traditionell am Dienstag nach dem Totensonntag, welcher 2017 besonders spät ins Jahr fällt. 2,2 Millionen Besucher kamen im Vorjahr – diese Zahl zu übertreffen, dürfte schwierig werden.

