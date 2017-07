Leipzig. Unter dem Motto „Coming together to sing“ findet am 15. Juli ab 19 Uhr in der Kongresshalle am Zoo das Internationale Chorkonzert statt. Die Musikveranstaltung will unterschiedliche Stimmen aus verschiedenen Nationen vereinen, „um gemeinsam in Leipzig die Freude am Singen zu zelebrieren“, wie es seitens der Organisatoren heißt.

David Loden, Leiter des Liturgi-Kal Chores, kommt eigens aus Israel, um Brahms Requiem auf Hebräisch zu erarbeiten und beim großen Galakonzert unter anderem mit Mitgliedern des Synagogalchores zu präsentieren. Insgesamt 100 Sängerinnen und Sänger werden erwartet, die mit ihnen gemeinsam auf der Bühne stehen und die Charakteristika Ihres Landes und Ihres Genres zum Besten geben.

Teilnehmen und performen werden die Chöre Le Petit Paris (Frankreich), The Christ Choir (Uganda), The Gospel Changes (Deutschland), der Gemischte Chor Neukieritzsch (Deutschland) und der Chinesische Kinderchor. Die künstlerische Leitung der Veranstaltung liegt bei Universitätsmusikdirektor David Timm.

Die Eintrittskarten an der Abendkasse kosten zehn, ermäßigt sieben Euro, Kinder bis 14 Jahre kostenlos. Vorbestellungen via E-Mail (info@­reisemission-leipzig.de) oder Telefon 0341/3085410.

Von lvz