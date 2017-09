Künstler und Musiker begeistern Besucher beim Leipziger Passagenfest

Leipzig. Bodypainter und Beatboxer, Ballons, Bars und Bühnen, dazu bunte Glitterschnipsel – die Leipziger Passagen hatten am Freitagabend wieder ihren großen Auftritt, beim 8. Leipziger Passagenfest. Vor der Marktgalerie machten die Tänzerinnen der Street Diamonds den Bürgersteig zu ihrem Pflaster. In der Mädler-Passage nahmen zauberhafte Federwesen viele Flaneure in ihre Mitte und ließen sich mit ihnen fotografieren. „Ich besuche jedes Jahr dieses Fest. Es macht Spaß und Freude, wie die Menschen sich ergötzen“, strahlte Bernd Schimski (75) aus Leipzig zufrieden in den Armen der beiden Feen. „Im nächsten Leben habe ich auch so eine Taille“, lachte Annett Eckert aus Hohenprießnitz, die mit vier Freundinnen gekommen war: „Wir sind die Landfrauen aus Hohenprießnitz, das erste Mal beim Passagenfest und neugierig darauf, die Highlights zu entdecken“, erzählte Elisabeth Dietze (69).

Bambule auf alten Ölfässern machten die Trommler der Dresdner „Blechlawine“ in der Petersstraße. Gediegen ging es im Strohsack zu, mit zwei Pianisten und bekannten Melodien am Piano. In Specks Hof entstanden Bodypainting-Kunstwerke auf nackter Haut. Zudem spielten an jeder Ecke der Innenstadt Straßenmusiker um die Publikumsgunst, denn kurz vor Mitternacht sollte „Leipzigs bester Straßenmusiker“ gekürt werden.

Dennoch war nicht zu übersehen, dass diesmal nur neun Passagen und Höfe beim Fest mitmachten und ihr Budget gegenüber den Vorjahren deutlich heruntergefahren hatten. Dass Karstadt und Galeria Kaufhof, Städtisches Kaufhaus und Messehofpassage abgesagt hatten, riss erhebliche Lücken.

LVZ