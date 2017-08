Lego-Show in Paunsdorf: Faszinierende kleine bunte Steine

Leipzig. Über sieben Millionen Steine sind für die Lego-Brick-Show verbaut worden. Würde man diese Steine hintereinander legen, würde das eine Strecke von knapp 190 Kilometern ergeben. Allein der elf Meter lange und drei Meter hohe Nachbau der Titanic verschlang schon unglaubliche 500.000 Lego-Steine. In insgesamt 15 Lkw wurden die Modelle nach Leipzig ins Paunsdorf-Center, Paunsdorfer Allee 1, in eine Halle rechts neben dem Elektronikmarkt gebracht, wo sie bis zum 2. Oktober – täglich von 10 bis 20 Uhr – zu bestaunen sind.

Bei der "Brick Show" im Leipziger Paunsdorf-Center können zahlreiche Lego-Modelle angesehen werden - von der Titanic bis zum City-Hochhaus. Zur Bildergalerie

Der Kopf hinter der Ausstellung ist der Pole Rafał Szymanski, der die Ausstellung nach Leipzig gebracht hat. Das vier Mal hintereinander als familienfreundlichstes ausgezeichnete Center in Paunsdorf war die erste Anlaufstelle, da besonders Kinder von der Schau angesprochen werden sollen. Was aber nicht heißt, dass Erwachsene nicht auch auf ihre Kosten kommen. Denn neben einem großen Fun-Park, wo sich Besucher selbst mit Lego-Steinen ausprobieren können, gibt es auch zahlreiche Modelle, die berühmten Wahrzeichen von Städten nachempfunden sind. Aber auch ein Bildungskino ist Teil der Ausstellung. Dort wird ein Film gezeigt, der den Bauprozess der Modelle und die andauernde Entwicklung der Exposition zeigt.

Der Anstoß für das Projekt kam von seinem Sohn, so Szymanski. „Mit Lego spielte mein Sohn länger als mit allen anderen Spielsachen. Was mich besonders faszinierte, war, wie kreativ und innovativ mein Sohn mit den Lego-Steinen umging und was er daraus machte. Die Möglichkeiten des Bauens, die Lego einem gibt, sind schier endlos“, erklärte Szymanski am Freitag. „Was jedoch immer ein Teil meines Vorhabens war und ist, ist die Verknüpfung von Bildung und Spaß“, so Szymanski weiter. Deshalb gibt es neben der im Maßstab 1:25 großen Titanic auch zahlreiche Vitrinen, die sich mit historischen Begebenheiten befassen. So widmet sich ein Ausstellungsstück dem Fall der Berliner Mauer, und ein anderes stellt die Mondlandung dar.

Damit die Objekte auch in anderen Städten bewundert werden können, sind alle Modelle mobil. Das bedeutet, dass die Vitrinen multifunktional auch als Kiste für eben jene Ausstellungsstücke fungieren. „Die Mobilität ist für uns sehr wichtig, denn wir wollen noch möglichst viele Städte mit unserer Show besuchen. Damit wir die Modelle nicht auseinanderbauen müssen, können wir sie so einfacher verstauen und verladen. Bei der Titanic ist das leider nicht möglich. Sie müssen wir in 50 Teile zerlegen und dann in Lkw verladen“, sagte Szymanski während eines Rundgangs durch die Halle.

Weitere Bilder und Informationen zu der Ausstellung finden sich auch auf der Internetseite der Brick-Show. Der tageszeitabhängige Eintritt – beispielsweise ist es vormittags preiswerter als nachmittags – kostet im übrigen zwischen 10 und 14 Euro.

