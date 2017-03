Leipzig/Wien. Schnitzel, Pferdekutschen und blaue Donau: Zum achten Mal in Folge hat es die österreichische Hauptstadt Wien in einer Studie an die Spitze der Städte mit der höchsten Lebensqualität weltweit geschafft. In der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung der Beratungsgesellschaft Mercer wurden Daten von 39 Kriterien wie Wohnen, Bildung und Freizeit untersucht. Analysiert wurden die untersuchten 231 Städte speziell aus Sicht von „Expatriates“, also von ihren Firmen dorthin entsandten Arbeitnehmern.

Auch drei deutsche Städte schafften es unter die Top Ten. Die bayerische Landeshauptstadt München ist laut Studie die lebenswerteste Stadt zwischen Alpen und Nordsee (Platz 4). Auch Düsseldorf (6), Frankfurt (7), Berlin (13) und Hamburg (19) sind besonders lebenswert. Nürnberg schafft es immerhin auf den 24., Stuttgart auf den 26. Platz.

Leipzig muss sich dagegen mit Platz 61 zufriedengeben. Die Messestadt landet damit immerhin noch vor Miami (68), Prag (69), Hong Kong (71), Dubai (74), Montevideo (79) oder Rio de Janeiro (118) im vorderen Mittelfeld. Die Pleiße-Metropole reiht sich jedoch hinter ihren Partnerstädten Lyon (39) und Birmingham (53) sowie knapp hinter Rom (57) und Los Angeles (58) ein. Andere ostdeutsche Städte wurden für die Studie nicht untersucht.

„Mitarbeiter haben andere Prioritäten als Einheimische“

Nicht jedem Leipziger muss das Urteil einleuchten. „Natürlich unterscheidet sich die subjektive Wahrnehmung vor Ort je nach Lebenslage und Präferenzen, und Einheimische setzen meist ganz andere Prioritäten als ins Ausland entsendete Mitarbeiter“, erklärte Mercer-Expertin Ulrike Hellenkamps. Für die Lebensqualität sei vor allem die Infrastruktur vor Ort ein besonders wichtiges Kriterium. Dazu zählen laut Mercer unter anderem Kommunikationsdienstleistungen, der öffentliche Nahverkehr und die Verfügbarkeit internationaler Flüge.

Auf Wien folgen in dem Ranking Zürich und Auckland. Sieben der Top-10-Städte befinden sich in Europa. Das sei wenig verwunderlich, so Hellenkamp. „Gerade im internationalen Vergleich bieten westeuropäische Städte eine überaus gute Lebensqualität, sei es beim Wohnraum, dem Freizeitangebot oder der Verfügbarkeit von Konsumgütern.“ Im internationalen Vergleich bildet Bagdad wie auch in den vergangenen Jahren das Schlusslicht.

nöß/dpa

Das Lebensqualität-Ranking im Überblick:

Platz Stadt Land 1. Wien Österreich 2. Zürich Schweiz 3. Auckland Neuseeland 4. München Deutschland 5. Vancouver Kanada 6. Düsseldorf Deutschland 7. Frankfurt Deutschland 8. Genf Schweiz 9. Kopenhagen Dänemark 10. Basel Schweiz 10. Sydney Australien 12. Amsterdam Niederlande 13. Berlin Deutschland 14. Bern Schweiz 15. Wellington Neuseeland 16. Melbourne Australien 17. Toronto Kanada 18. Ottawa Kanada 19. Hamburg Deutschland 20. Stockholm Schweden 24. Nürnberg Deutschland 26. Stuttgart Deutschland … 57. Rom Italien 58. Aberdeen Schottland 58. Los Angeles USA 60. Osaka Japan 61. Leipzig Deutschland 62. Minneapolis USA 63. Nagoya Japan 64. Dallas USA … 231. Bagdad Irak

Quelle: Mercer