Leipzig. Am kommenden Freitag wird vor dem Leipziger Neuen Rathaus wieder die Regenbogenfahne gehisst – Auftakt für die Christopher-Street-Day-Woche. Unter dem Motto „Stop Hate“ starten bis zum 15. Juli zahlreiche Veranstaltungen der CSD-Community, die sich für die Emanzipation und Rechte von Menschen jenseits von Heteronormativität einsetzt.

Am 7. Juli gegen 16 Uhr zieht Leipzigs Verwaltungsbürgermeister Ulrich Hörning die bunte Flagge vor dem Neuen Rathaus auf. Die Stadt setze damit ein Zeichen der Akzeptanz und Offenheit und unterstützte die CSD-Bewegung symbolisch mit diesem Akt. Am Freitagabend startet dann die große Opening-Party „KissKissBangBang“ ab 22 Uhr im Club TwentyOne in der Gottschedstraße mit Melli Magic Charlet Crackhouse und Patrick Schulz an den Turntables.

Höhepunkt mit Umzug und Prideball

Mit Theater, Filmen, Lesungen und Diskussionsrunden und Partys geht es durch die Woche. Am 11. Juli um 18 Uhr laden das Referat Gleichstellung und der Verein RosaLinde zum CSD-Podium zur Bundestagswahl ins Neue Rathaus ein. Thema: „100 % Gleichstellung?“ Höhepunkt und Abschluss erwartet die CSD-Community am nächsten Samstag mit Demo und Straßenfest. Um 14 Uhr beginnt die bunte Demo mit Wagenumzug am Markt. Für die Beats sorgt das DJ-Duo Philbastian.

Vor dem Alten Rathaus gibt es auch nach dem Umzug bis 20 Uhr gibt es live Rock und Pop zum Straßenfest auf dem Markt. Die Moderation übernimmt die legendäre „Miss Mandy Cleenex“. Außerdem stellen sich bei der Gelegenheit Vereine und Initiativen und Unterstützter der Szene vor.

Mit Glitzer und Glamour geht es in die letzte CSD-Nacht: Ab 21 Uhr startet am 15. Juli im Täubchenthal in Plagwitz der „Prideball“. Zur Mega-Abschlussparty erwarten die Veranstalter rund 1500 Gäste.

Von Evelyn ter Vehn