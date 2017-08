Leipziger Brückenfest am 26. August wird wieder größer

Leipzig. Das interkulturelle Brückenfest 2017 nimmt Gestalt an: Zu der Veranstaltung am 26. August rund um die Sachsenbrücke im Clara-Zetkin-Park haben sich bereits 60 Vereine und Initiativen angemeldet, teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Das seien etwa 20 mehr, als im Jahr zuvor. „Wir freuen uns sehr, dass vor allem immer mehr interkulturelle und migrantische Vereine sich aktiv einbringen wollen“, sagte Sprecherin Christin Melcher (Bündnis 90/Die Grünen).

Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe seine Teilnahme zugesagt, hieß es. Welche Bands und Künstlerinnen auftreten, soll in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Das Brückenfest findet in diesem Jahr zum insgesamt dritten Mal statt. Dieses Mal soll es ein Gesprächsforum geben, dass der Studentinnenrat der Universität Leipzig organisiert hat.

