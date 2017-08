Leipziger Innenstadt während des Ladies Runs gesperrt

Leipzig. Am Sonntag findet in Leipzig der vierte Ladies Run der Deutschen Post statt. Ab 14.30 Uhr können Frauen auf fünf oder zehn Kilometern durch die Leipziger Innenstadt laufen und selbst entscheiden, ob sie mit oder ohne Zeitmessung laufen wollen. Im Fokus der Veranstaltung soll nicht der sportliche Ehrgeiz, sondern Spaß an Bewegung stehen. Start- und Zielpunkt der Strecken ist der Marktplatz, auf dem schon ab Samstag Stände der Veranstaltungspartner öffnen. Die Erwartungen sind hoch: Im letzten Jahr haben 2.152 Frauen die Laufschuhe geschnürt. Berühmte Laufbotschafterin des Ladies Runs ist Ex-No-Angel Lucy Diakovska.

Die Stadt weist darauf hin, dass es bereits vor dem Startschuss zu Verkehrseinschränkungen rund um die Innenstadt kommen wird. Spätestens ab 14 Uhr wird der Rundkurs, der unter anderem über den Brühl, die Universitätsstraße und den Burgplatz führt, für Fahrzeuge voll gesperrt sein. Die Ein- und Ausfahrt zur Innenstadt ist bis nach Ende der Veranstaltung um 17.30 Uhr nur in Ausnahmefällen über das Hallische Tor möglich.

hgw