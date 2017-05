Klaus Liebich, von 1963 bis 1992 Dozent für Fotografie an der HGB Leipzig, widmete sich in den 1960er Jahren der Dokumentation des noch immer vom Krieg gezeichneten Leipziger Stadtbildes. Die Ausstellung "Kontraste" im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig holt die Epoche vom 6. Mai bis zum 30. Juni 2017 zurück in die Gegenwart.