Leipzig. Der Kulkwitzer See hat in einer deutschlandweiten Abstimmung über die schönsten Badeseen der Bundesrepublik Platz neun belegt. Sachsenweit ist das Ausflugsziel im Südwesten von Leipzig damit weiterhin am beliebtesten. Im Vergleich zum vergangenen Jahr musste der See einen Platz einbüßen. 2014 stand der Kulki sogar ganz oben auf dem Podium.

Insgesamt haben die Nutzer fast 100.000 Stimmen auf dem Internetportal Seen.de abgegeben und so ihren Favoriten gewählt. Gewinner ist in diesem Jahr der Helenesee bei Frankfurt/Oder. Er konnte 5,69 Prozent aller Stimmen auf sich vereinen. Dicht darauf folgen der bayrische Tegernsee mit 5,38 Prozent und der Edersee in Hessen mit 5,29 Prozent.

Cospudener See abgeschlagen

Im Freistaat führt der Kulkwitzer See vor dem Störmthaler See in Großpösna und dem Berzdorfer See bei Görlitz. Der in der Messestadt beliebte Cospudener See, der traditionell mit dem Kulki um die symbolische Krone in Sachsen wetteifert, lag zur Halbzeit der Abstimmung Ende Juli noch auf Platz drei. Am Ende fiel der Cossi in diesem Jahr jedoch komplett aus den Rängen.

Zum sechsten Mal standen insgesamt mehr als 2000 Gewässer aus Deutschland zur Auswahl. Im Voting haben die Nutzer ihre Stimmen auf viele hundert Seen verteilt. „Die deutschen Seen sind bestens gerüstet“, erklärt Peter Scharpfenecker von der Agentur, die das Portal Seen.de betreibt, „für die unterschiedlichen Wünsche vom entspannten Baden über Wassersporterlebnis bis hin zu Hausbootferien und Wellnessurlaub.“

„Lieblingssee 2016“ – Die Top Ten

1. Helenesee, Brandenburg

2. Tegernsee, Bayern

3. Edersee, Hessen

4. Scharmützelsee, Brandenburg

5. Arendsee, Sachsen-Anhalt

6. Diemelsee, Hessen

7. Bodensee, Baden-Württemberg

8. Müritz, Mecklenburg-Vorpommern

9. Kulkwitzer See, Sachsen

10. Mondsee, Sachsen-Anhalt

Informationen zu allen platzierten Seen und dem Voting finden sie unter Seen.de

Von jhz