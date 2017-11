Leipzigs neue Staufalle: Nichts geht mehr auf der Maximilianallee

Leipzig. Rien ne va plus: Nichts geht mehr auf der B2 im Leipziger Norden. Seit dem Mittwochmorgen sorgt der Baubeginn auf der Berliner Brücke für einen Endlosstau. Für alle, die in Richtung Mockau oder Zentrum wollten, hieß es: Geduld mitbringen. Auf der Maximillianallee staute sich die Blechlawine im morgendlichen Berufsverkehr durch die ersten Markierungsarbeiten bis zur Abfahrt Essener Straße und zeitweise noch weiter zurück. Autofahrer mussten bis zu einer halben Stunde mehr an Fahrzeit in Kauf nehmen. Einige Pendler reagierten genervt und sprachen von einer „Unverschämtheit“. Die Situation sein ein „Chaos mit Ansage“, so ein frustrierter Autofahrer aus Delitzsch. Die ganze Stadt sei eine einzige Baustelle, immer müssten alle Straßen gleichzeitig saniert werden.

Staufalle dauert mindestens bis Anfang Dezember

Die neue Staufalle im Leipziger Norden wird voraussichtlich einen ganzen Monat andauern. Bis zum 8. Dezember wird auf der Berliner Brücke die Fahrbahn im Zufahrtsbereich Maximilianallee instand gesetzt. Vorgesehen sind zwei Bauabschnitte. In beiden Phasen wird der Geradeausverkehr an der Baustelle vorbeigeleitet. Allerdings soll während der gesamten Bauzeit das Linksabbiegen in die Mockauer Straße nicht möglich sein. Das Tiefbauamt der Stadt Leipzig empfiehlt daher dringend, in Richtung Mockau die bereits ausgeschilderte, weiträumige Umleitung über Messeallee, Am alten Flughafen, Mockauer Ring und Gypsbergstraße zu nutzen.

Ab 22. November kein Abbiegen in Berliner Straße möglich

Im Verlauf des zweiten Bauabschnitts, der voraussichtlich am 22. November beginnt, werde auch das Rechtsabbiegen in die Berliner Straße nicht möglich sein. Die Umleitung soll hier über die Theresienstraße erfolgen.

Von Olaf Majer