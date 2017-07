Leipzig. Ihre Namen bedeuten „Leuchtendes Feld“ und „der Lebendige“ und wurden aus mehr aus 1700 Vorschlägen ausgewählt: Die beiden Amurleoparden-Zwillinge im Leipziger Zoo sind am Donnerstag auf Akeno und Zivon getauft worden. In einem Online-Voting hatte sich das Namenspaar knapp gegen vier andere vom Zoo ausgewählte Einreichungen durchgesetzt. Bis Mittwochabend lagen noch Yerik und Yasuo („Geschenk Gottes“ und „der Friedliche“) mit einer Stimme vorn. Am Ende machten Akeno und Zivon mit 529 gegen 524 Stimmen das Rennen, wie der Zoo mitteilte. Mehr als 2200 Zoofans hatten sich an dem Voting beteiligt.

Getauft wurden die gut zwei Monate alten Jungtiere am Donnerstagmorgen von zwei Taufpatinnen: MDR-Riverboat-Moderatorin Kim Fisher und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) nahmen die Leoparden auf den Arm und besprengten die Köpfe der Raubkatzen im Beisein von Zoochef Jörg Junhold mit Taufwassser.

Amurleoparden-Taufe im Zoo Leipzig: Die beiden im April geborenen Zwillinge erhielten am Donnerstag nach einem Online-Voting die Namen Akeno und Zivon. Die Taufe übernahmen MDR-Moderatorin Kim Fisher und Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke. Zur Bildergalerie

Die Ende April geborenen Kinder von Mia und Xembalo erkunden bereits seit gut einer Woche ihr Außengehege im Leoparden-Tal. Ihre Rasse ist stark vom Aussterben bedroht. Amurleoparden gelten als die seltensten Großkatzen der Welt. Nur rund 50 Exemplare leben nach Schätzungen der Roten Liste noch in freier Wildbahn, 216 Tiere werden laut internationalen Zoo-Informationssystem (ZIMS) in Tierparks gehalten.

nöß