Leipzig. Es ist wieder so weit: Am Samstag, dem 11. Februar, eröffnen auf dem neuen Messegelände in Leipzig gleichzeitig die Haus-Garten-Freizeit und die Mitteldeutsche Handwerksmesse. Bis zum Sonntag, dem 19. Februar, haben die Besucher die Möglichkeit, Eindrücke sowohl aus den Bereichen Wohnen und Leben zu sammeln, als auch traditionelles deutsches Handwerk näher kennenzulernen.

Auf rund 54 000 Quadratmetern präsentieren 870 Aussteller aus 17 Ländern auf der Haus-Garten-Freizeit ihre Produkte rund ums Thema Bauen, Wohnen und Gartengestaltung sowie für Freizeit, Fitness und Mode.

Unter dem Motto „Bella Italia“ entsteht in der Glashalle der Messe eine Erlebniswelt, die den Besuchern die italienische Lebensart nicht nur aufzeigen, sondern erlebbar machen soll. Hier können mediterrane Speisen, Mode und Kunsthandwerk begutachtet und getestet werden.

Parallel zur Haus-Garten-Freizeit öffnet die 20. Mitteldeutsche Handwerksmesse. 250 Aussteller, darunter auch Handwerkskammern aus den östlichen Bundesländern, geben einen Einblick in verschiedene Gewerke und Handwerkskünste. Von Bau und Ausbau über Gesundheit und Nahrungsmittel bis hin zu Fahrzeugen sowie seltenem Handwerk – die Messe weist ein breites Themenspektrum auf.

Weiterhin stehen die Digitalisierung und die Darstellung der vielfältigen Karrieremöglichkeiten in Handwerksbetrieben im Vordergrund.

Verbunden werden die Messen durch das zentrale Thema Sicherheit von Eigentum. Beide ermöglichen den Besuchern, sich in der Flut an Sicherheitstechniken einen Überblick zu verschaffen und sich außerdem noch vor Ort beraten zu lassen. „Wir wollen auf die Bedürfnisse der Besucher eingehen, darum ist Sicherheit in diesem Jahr ein zentrales Thema“, erklärt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe.

Sowohl die Haus-Garten-Freizeit als auch die Mitteldeutsche Handwerksmesse bieten darüber hinaus ein Rahmenprogramm in Form von Sonderschauen, Thementagen und Mitmachaktionen an. So zeigt die Handwerksmesse mit der gläsernen Fleischerei und Bäckerei den Besuchern die unverhüllte Herstellung jener Lebensmittel.

In der Glashalle steht eine Bühne, auf der wechselnde Events geboten werden, und in Halle 3 können Kinder den Indoor-Bauernhof oder den Heimtierzoo besuchen.

Seit 1998 finden die beiden Messen parallel statt.

Am zweiten Ausstellungswochenende wird eine weitere Messe eröffnet: Die Beach & Boat informiert Besucher vom 16. bis zum 19. Februar über neue Trends im Wassersport.

Im vergangenen Jahr kamen insgesamt mehr als 180 000 Besucher zu den Messen.

Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 18 Uhr;

Ticketpreise: Tageskarte: 12 Euro, ermäßigt: 9,50 Euro, Kinder bis 12 Jahre: 5,50 Euro

(Tickets sind für alle drei Messen gültig und berechtigen zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für Hin- und Rückfahrt.)

Von Quentin Zwaneveld