Leipzig. Mehr als 60 Institutionen und Vereine nehmen an der diesjährigen Jüdischen Woche in Leipzig teil. Sie bieten vom 18. bis 25. Juni über 110 Veranstaltungen an, wie das Kulturdezernat der Stadt am Montag mitteilte. Auf dem Programm stehen Konzerte, Lesungen, Filme, Vorträge, Zeitzeugengesprächen, Theater und Tanz.

Die Jüdische Woche 2017 ist dem 170. Jahrestag der Gründung der Israelitischen Religionsgemeinde zu Leipzig gewidmet. Diese gehört zugleich neben der Kommune und der Ephraim Carlebach Stiftung, die zu jüdischem Leben der Stadt forscht, zu den Veranstaltern.

Seit 1992 lädt die Stadt Leipzig anlässlich der Jüdischen Woche ehemalige Leipziger jüdischen Glaubens zum Besuch ein. In diesem Jahr werden mehr als 40 Gäste unter anderem aus Israel, den USA, Großbritannien, Chile, Australien und Neuseeland erwartet. Die Israelitische Religionsgemeinde in der Messestadt gilt mit rund 1300 Mitgliedern als die größte jüdische Gemeinde in Sachsen.

