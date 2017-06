Leipzig. Informationen zu Umwelt- und Naturschutz, Nachhaltigkeit, Bioprodukte, vegane Speisen und Kulturveranstaltungen: Am Sonntag wird es grün im Clara-Zetkin-Park. Von 12 bis 19 Uhr können Interessierte dann auf der Anton-Bruckner-Allee an der Ökofete teilnehmen.

Laut dem Leipziger Verein Ökolöwe ist das Fest mit 15.000 Besuchern das größte Umweltfest Mitteldeutschlands. Der Umweltbund rechnet mit etwa 150 Ständen, die zu den Themen Umwelt- und Naturschutz sowie „einer zukunftsfähigen Gestaltung der Gesellschaft“ informieren.

„Hier können die Besucherinnen und Besucher einiges lernen über aktuelle Umweltthemen und -probleme, über clevere Lösungen und etwas über diejenigen, die sich in Leipzig für die Umwelt stark machen“, wirbt Tiffany Bals vom Organisationsteam für das Fest. Bereits zum 28. Mal wird die Fete in Leipzig veranstaltet. Sie schließt die Umwelttage, die am 5. Juni begannen. Auf dem Programm standen in dieser Zeit Diskussionen, Filmvorführungen und auch ein Nacktradeln, das am Ende vom Ordnungsamt verboten wurde.

Programm 12 bis 16 Uhr: Solariscup Leipzig 2016 (3. Solarmodellwettbewerb für Kinder und Jugendliche)

14:30 & 16:30 Uhr: Vorleserunde mit dem LeseLust Leipzig e.V. (für Kinder ab 4 Jahre, hinter dem Stand der Umweltbibliothek)

14:30 Uhr: Filmvorführung „Ottilie mags grün“, anschließend Gespräch mit der Filmmacherin (Zelt des Landesfilmdienst Sachsen)

15:00 Uhr: Puppentheater Figuro

16:00 Uhr: Straßenschow mit Zipano

16:30 Uhr: Kinder Varietégruppe vom Hort am Floßplatz

Außerdem auf der Ökofete unterwegs: Clowns & Clowns und König Eduart von Raubart (Quelle: Ökolöwe) Weitere Veranstaltungen gibt es hier.

the