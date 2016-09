Leipzig. Großer Moment für Löwen-Fans: Seit einem Monat sind die beiden Raubkatzen im Zoo Leipzig. Jetzt haben sich die beiden Etoscha-Löwen Majo und Motshegetsi so gut eingewöhnt, dass sie auch für Besucher auf der Savanne im Leipziger Zoo zu sehen sein werden. Am Dienstag ist es soweit, teilte Zoochef Jörg Junhold am Montag mit.

Die Startphase der vergangenen Wochen sei sehr gut gelaufen, so der Zoo weiter. Zunächst gewöhnten sich die Jungtiere an Pfleger und Innengehege, dann durften sie stundenweise und unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Freigelände „Makasi Simba“ erkunden. Auch diese ersten Ausflüge auf die Savanne seien sehr entspannt verlaufen.

Trotzdem wollen die Pfleger die Tiere nun nicht unter Stress setzen: Auch am Dienstag bleiben die Schieber zum abgeschotteten Innengehege und zur Löwenhöhle, die für das Publikum einsehbar ist, offen. Damit hätten die Tiere jederzeit die Möglichkeit, sich zurückzuziehen, so der Zoo weiter.

Im August hatte sich der Leipziger Zoo von Publikumsliebling Matadi getrennt. Der Löwenkater wurde an den niedersächsischen Jadepark abgegeben, damit er dort eine neue Partnerin finden kann. Matadis Gefährtin, die Angolalöwin Luena war 2014 an unheilbaren Tumoren gestorben.

Die Junglöwen Majo und Motshegetsi sollen nun in Leipzig perspektivisch zur Zucht einer afrikanischen Löwenpopulation in Europa beitragen.

Von Evelyn ter Vehn